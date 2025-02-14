ОМОН ворвался в салон эротического массажа в Челябинске в День всех влюбленных

В челябинский салон эротического массажа, на который жаловались жители, в День всех влюбленных приехал ОМОН, сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Полицейские отреагировали на жалобы и при силовой поддержке ОМОНа и Росгвардии проверили деятельность спа-салона.

На сайте не было сведений о навыках массажа сотрудниц, но зато там указаны параметры работниц по объему груди, росту и возрасту. Самой молодой массажистке, которая трудилась в салоне, — 19 лет.

Расслабляющий массаж там оценивают в сумму от 8 до 30 тыс. рублей. Также на сайте было отмечено, что услуги по лечебному массажу в салоне не оказывают, как и интим-услуги.

Силовики сейчас узнают, оказывали ли в данном учреждении услуги интимного характера.