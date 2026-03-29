Около города Беэр-Шева в Израиле начался пожар после удара Ирана

На территории промышленного комплекса Неот-Ховав возле израильского города Беэр-Шевы произошло масштабное возгорание, вызванное иранской атакой. Известно, что Тегеран использовал для удара баллистические ракеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

Для ликвидации последствий к указанной локации направлены группы спасателей и медицинских работников. Информация о наличии жертв или пострадавших на момент публикации заметки не поступала.

29 марта Иран и группировка «Хезболла» продолжили осуществлять военные действия против Израиля.

Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ), со своей стороны, сообщила о проведении в ночь на 29 марта операций против ряда объектов иранской военной промышленности, включая предприятия в Тегеране.

Среди пораженных в столице Ирана целей — производства, занимающиеся сборкой двигателей для баллистических ракет и беспилотников, а также ключевой комплекс, где разрабатываются системы противовоздушной обороны и происходит изготовление и хранение зенитных ракет.

ЦАХАЛ также отметил, что был атакован один из двух важнейших объектов, относящихся к иранскому Министерству обороны, где осуществляется подготовка к использованию баллистических ракет, которые затем запускаются в направлении Израиля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.