Около 50 мешков с человеческими останками обнаружили в Мексике

В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы обнаружили крупное тайное захоронение, содержащее 48 мешков с фрагментами человеческих тел, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tribuna de México.

Раскопки продолжаются в районе Арройо-Ондо муниципалитета Сапопан. Работы на месте захоронения ведутся с привлечением спецтехники, включая экскаваторы, что обусловлено сложным рельефом местности и значительной площадью участка.

По словам главы специальной прокуратуры, не исключено обнаружение дополнительных фрагментов тел.

Первые 29 мешков с останками были найдены 26 сентября. С тех пор специалисты продолжают масштабные раскопки, которые длятся уже несколько недель. Все найденные останки переданы в институт судебной экспертизы штата Халиско для идентификации личности жертв и установления причин их гибели.

