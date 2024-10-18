Около 370 жителей Петербурга заболели боррелиозом после укусов клещей

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь заявил, что в городе за первые девять месяцев текущего года зарегистрировано 18 288 случаев укусов клещей. Из этого числа 46 человек заболели энцефалитом, а 367 — боррелиозом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию были озвучены данные от представителя Роспотребнадзора. Наибольшее число укушенных наблюдается в Курортном и Пушкинском районах, где пострадали 734 и 453 человека соответственно. Более четверти пациентов остаются инвалидами.

В этом году на обработку территорий от клещей было выделено 3,8 млн рублей, которые распределены между 13 районами. Однако 5 районов, включая Адмиралтейский и Центральный, не получили финансирование. Текущая схема борьбы с клещами включает акарицидную обработку зеленых насаждений по заявкам Роспотребнадзора.

Рябоконь отметил, что за последние 3 года наблюдается рост как числа укусов, так и заболеваний, что требует пересмотра подходов к профилактике.

«Готовим предложения о том, как улучшить ситуацию», — заключил депутат.