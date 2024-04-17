Около 2,5 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ

Порядка 2,5 тысяч российских туристов застряли в ОАЭ из-за ливней

Не менее 2,5 тысячи россиян находятся в аэропортах ОАЭ, вылеты отменены из-за ливней, пишет РИА Новости.

Туристы находятся в местах размещения, они накормлены, сообщила агентству глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», — сказала Ломидзе.

По ее словам, ситуация может нормализоваться уже завтра.