Около 2 тыс преступлений раскрыли с помощью камер в Москве в 2025 году

За последние 10 лет с появлением системы видеонаблюдения «Безопасный город» количество квартирных краж и преступлений, совершенных в общественных местах в столице, резко снизилось, сообщил начальник управления информации и общественных связи ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

«Если посмотреть на результаты работы с начала текущего года, то мы увидим, что с помощью камер видеонаблюдения раскрыто около 2 тыс. преступлений. В прошлом году при их помощи раскрыто более 10 тыс. преступлений», — сказал Васенин.

По его словам, еще на территории мегаполиса с помощью камер выявлено почти 4,5 тыс. лиц, находящихся в федрозыске.

Он напомнил, что за последние 10 лет количество квартирных краж уменьшилось в 34,5 раза.