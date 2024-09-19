Около 2 тыс бриллиантов появились в деле дагестанских банкиров

Силовики обнаружили в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Найденные серьги, кольца, браслеты и броши были арестованы, сообщает РИА Новости .

Правоохранители расследуют уголовное дело, которое касается экс-сотрудников филиала Россельхозбанка. Как считают следователи, злоумышленники помогли дагестанскому заводу получить заем в кредитной организации.

При расследовании дела арестовали банковскую ячейку и ее содержимое. В ней нашли пять колец с бриллиантами, семь пар серег, усыпанных драгоценными камнями, при этом на одной из пар 618 бриллиантов, а еще брошь и два браслета, которые украшены алмазами, золотую цепь.

Всего в украшениях, созданных из золота, серебра и палладия, было 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.