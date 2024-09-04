Около 150 террористов на мотоциклах расстреляли десятки человек в Нигерии
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Порядка 150 боевиков «Боко Харам»* напали на жителей северо-восточного штата Йобе в Нигерии. Жертвами террористов стали минимум 80 человек, сообщает МК.ru.
По данным местной полиции, трагедия произошла в деревне Мафа. Там предполагаемые джихадисты на мотоциклах открыли огонь по людям и устроили пожары в зданиях.
«Нам еще предстоит установить реальное число погибших в результате нападения», — подчеркнул представитель полиции штата Йобе Абдулкарим Дунгус.
Правоохранители не исключили, что злоумышленники решили отомстить сельчанам за убийство двух последователей «Боко Харам»*.
На данный момент многие местные жители после атаки числятся пропавшими без вести. Семьи уже похоронили 15 родственников. По факту случившегося проводится расследование.
*Запрещенная в России террористическая организация