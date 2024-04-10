Охранница одной из российских школ соблазнила ученика и заставила трогать свою грудь
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В подмосковном Лосино-Петровском сотрудница охраны одной из школ совращала 14-летнего ученика. О фактах домогательства рассказала мама подростка, сообщает SHOT.
Женщина изучила телефон ребенка и нашла его откровенную переписку с охранницей. В сообщениях были и фото интимного характера.
Сам подросток пояснил, что познакомился с 43-летней охранницей в минувшем феврале: они разговорились у вахты, а затем обменялись номерами. После этого их общение продолжилось в соцсетях. По словам школьника, он просил женщину отправлять откровенные фото и видео, а та согласилась.
Позднее парочка встретилась в квартире у знакомого. Там женщина взяла руку школьника и потрогала ею свою грудь.
Охранницу оперативно задержали, она признала свою вину. Из школы женщину уволили. Теперь в вопросе будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.