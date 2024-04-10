Охранница одной из российских школ соблазнила ученика и заставила трогать свою грудь

Охранница совращала 14-летнего ученика в одной из российских школ

В подмосковном Лосино-Петровском сотрудница охраны одной из школ совращала 14-летнего ученика. О фактах домогательства рассказала мама подростка, сообщает SHOT.

Женщина изучила телефон ребенка и нашла его откровенную переписку с охранницей. В сообщениях были и фото интимного характера.

Сам подросток пояснил, что познакомился с 43-летней охранницей в минувшем феврале: они разговорились у вахты, а затем обменялись номерами. После этого их общение продолжилось в соцсетях. По словам школьника, он просил женщину отправлять откровенные фото и видео, а та согласилась.

Позднее парочка встретилась в квартире у знакомого. Там женщина взяла руку школьника и потрогала ею свою грудь.

Охранницу оперативно задержали, она признала свою вину. Из школы женщину уволили. Теперь в вопросе будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.