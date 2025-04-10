Охранники и физрук скрутили неадеквата с ножом в школе Челябинска

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SHOT: мужчина с ножом ворвался в школу в Челябинске

Неизвестный прорвался в коридор школы №145 в Челябинске. По словам очевидцев, у мужчины был нож, сообщает SHOT .

Школа находится в микрорайоне Новосинеглазово. Вооруженный неадекват не успел никому навредить.

Мужчину задержали охранники и учитель физкультуры. Они держали его до приезда сотрудников Росгвардии.

Опубликовано видео, как охранники с учителем держат неадеквата. В ролике показано, как лысый мужчина лежит на полу, матерится и орет, его держат еще двое. Один из удерживающих дает пощечину разбушевавшемуся нападавшему.

«Герой», — иронично прокомментировала задержание неадеквата женщина, снимавшая видео.

По предварительным данным, нападавший был под действием наркотиков. Он не успел атаковать детей, никто не пострадал.

Неадекват оказался бывшим учеником школы. Его уже увели. Уроки у детей продолжатся.