Охранник ТЦ в Москве натравил приезжих подростков избить местного школьника

Мать обвинила охранника московского торгового центра в том, что он натравил приезжих подростков избить ее сына. Ребенок попал в больницу с переломами, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Как рассказала мать пострадавшего, ее 14-летний сын вместе с друзьями зашел в торговый центр, чтобы пообедать. Дети сделали заказ в кафе, а затем устроили догонялки. К ним подошел охранник, сделал замечание и попросил покинуть ТЦ.

Сын женщины в ответ пообещал больше не бегать. Но охранник все равно захотел вывести компанию на улицу. Ребята отказались. Затем сотрудник ТЦ ушел куда-то и вернулся с тремя неизвестными подростками. Те вступили с ребятами в перепалку, после чего дети все же покинули заведение.

На следующий день сын москвички вернулся туда вместе с другом, так как ему необходимо было зайти в магазин. Там к ним подошла группа приезжих подростков, их было около 15 человек. Они набросились на сына женщины, оттащили его в туалет и избили, снимая на камеру. Затем они вывели мальчика на улицу и продолжили зверства.

По словам пострадавшего, охранник был в курсе произошедшего. Он сидел и ухмылялся.

Женщина считает, что на ее сына напала ОПГ со своей иерархией. Охранник якобы выступил в ней как руководитель своих младших подопечных.

В результате происшествия ребенок получил переломы, его госпитализированы. По словам матери, виновных в избиении не наказали. Более того, родственники нападавших оправдывают происшествие в соцсетях и угрожают тем, кто с ними не согласен.

