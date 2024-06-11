Охранник столичного бара «Разведка» сломал гостье ноги

Охранник известного московского бара «Разведка» сломал посетительнице ноги за то, что женщина хотела воспользоваться туалетом заведения после закрытия, сообщает Mash .

29-летняя гостья утром 9 июня хотела зайти в бар, где еще сидели люди, чтобы воспользоваться уборной. Но охранник сказал ей, что заведение уже закрыто. Посетительница проигнорировала слова мужчины.

После того, как она зашла в бар, охранник схватил ее и выкинул на улицу. Женщина не смогла удержаться на ногах и упала, сломав обе ноги.

Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом лодыжек, а также левой голени со смещением и вывих стопы.