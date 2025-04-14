Огромный столб дыма: крупный ангар полыхает в Петербурге
МЧС: ангар загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга
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Загорелся ангар площадью 3 тыс. «квадратов», который находится на улице Маршала Новикова, 36, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Информации о пострадавших пока нет.
На место происшествия отправили три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
SHOT опубликовал видео возгорания. На записях видно, как от ангара идет огромный черный столб дыма.