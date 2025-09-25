Огромный огненный шар: мощный взрыв прозвучал в промышленном районе в Британии

Мощный взрыв случился в промышленном районе Суиндона в Великобритании. Сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию из домов, которые находятся рядом, сообщает URA.ru .

Людей, которые живут в ближайших домах, попросили не выходить на улицу. Им необходимо закрыть окна и не заходить на территорию промышленной зоны.

Местные жители прокомментировали случившееся. Они сказали, что увиденное ими было похоже на «огромный огненный шар». Также, по их словам, дом «буквально трясся».

По данным Daily Mail, мощное облако дыма после взрыва было видно с большого расстояния.

