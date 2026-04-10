Огромный кусок битого стекла нашли в детском комбинезоне с маркетплейса

Россиянка Варвара (имя изменено — ред.) обнаружила большой кусок битого стекла в заказанном на маркетплейсе детском комбинезоне. Об этом женщина рассказала в своем блоге в одной из соцсетей.

По ее словам, комбинезон сын отказался мерить, так как был не в настроении, капризничал. Тогда она решила осмотреть внимательно купленную вещь, посмотреть, если ли там дефекты и т. д.

Варвара увидела небольшие пятна грязи на одежде, но решила, что это оставил другой ребенок, когда примерял ее. Рассматривая одну брючину на предмет наличия штрипок, покупательница увидела большой и острый кусок стекла, о которое мог бы порезаться ребенок, если бы надел комбинезон по просьбе мамы.

Россиянка уверена, что стекло не могло попасть в детскую одежду просто так. По ее словам, его могли положить только специально.

