Огромный комок вырос в животе жительницы Москвы из-за употребления хлебцев

В Москве врачи провели экстренную операцию женщине, в желудке которой возникло крупное новообразование. Инородное дело в животе пациентки появилось из-за того, что она постоянно ела хлебцы, сообщает Baza .

Москвичку доставили в НИИ им. Склифосовского с жалобами на боли и новообразование, которое выпирало из живота. На УЗИ врачи заметили, что в желудке пациентки находится инородное тело размером 20×15 см. Медики решили срочно проводить операцию.

В итоге доктора обнаружили в желудке пациентки фитобезоар весом не более 70 граммов, который имел необычную пенопластовую структуру. Такой комок появился в желудке женщины из-за того, что она употребляла чрезмерное количество растительной клетчатки.

Спустя несколько дней после операции москвичку выписали из больницы. Осложнений у нее не наблюдается.