Огромную печень-мутанта достали из женщины доктора во Владивостока
Пьющая женщина погибла из-за печени-мутанта во Владивостоке
Фото - © Telegram-канал "Baza"
Огромную печень нашли доктора у женщины во Владивостоке в Приморском крае. Она долгое время, предположительно, была в запое, сообщает Baza.
В реанимацию клинической больницы №4 привезли жительницу в тяжелом состоянии. Раньше она употребляла так много алкоголя, что перестала ходить.
Врачи поставили диагноз — развитую алкогольную полинейропатию. Это болезнь, которая поражает периферическую нервную систему, что может спровоцировать смерть или инвалидность.
Затем доктора нашли у женщины другую особенность — печень огромных размеров. Стало известно, что из-за этой патологии отказали почки.
Врачи приложили все возможные усилия. Однако женщина погибла — было слишком поздно.
