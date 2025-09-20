Огромную печень-мутанта достали из женщины доктора во Владивостока

сегодня в 10:29

Огромную печень нашли доктора у женщины во Владивостоке в Приморском крае. Она долгое время, предположительно, была в запое, сообщает Baza .

В реанимацию клинической больницы №4 привезли жительницу в тяжелом состоянии. Раньше она употребляла так много алкоголя, что перестала ходить.

Врачи поставили диагноз — развитую алкогольную полинейропатию. Это болезнь, которая поражает периферическую нервную систему, что может спровоцировать смерть или инвалидность.

Затем доктора нашли у женщины другую особенность — печень огромных размеров. Стало известно, что из-за этой патологии отказали почки.

Врачи приложили все возможные усилия. Однако женщина погибла — было слишком поздно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.