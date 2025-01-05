Огромного медведя заметили в лесу около Сергиева Посада

Между городом Хотьково и Сергиевым Посадом бродит медведь, сообщил местный репортер Андрей Трофимов в своем Telegram-канале .

Также председатель Пушкинского РООиР рассказал, что двух особей заметили в районе Талицы. Сейчас погода не позволяет медведям уйти в спячку, поэтому животные бродят по помойкам.

Как рассказали охотники, медведь в Подмосковье занесён в Красную книгу. Гуляющих зимой животных называют шатунами, они опасны.

Ранее по около Сергиева Посада уже бродил медведь, это было летом. Но его отловили и поместили в спецприют.