Огромное дерево упало на толпу туристов на Бали, двое погибли

В заповеднике «Лес обезьян» на Бали огромное дерево упало на толпу туристов

В популярном балийском заповеднике «Лес обезьян» огромное дерево упало на толпу туристов, два человека погибли от полученных травм, еще один пострадал, сообщает SHOT .

Происшествие случилось днем 10 декабря. Десятки туристов, в том числе семьи с детьми, гуляли по территории заповедника. В какой-то момент огромное дерево начало падать. Заметившие это туристы стали разбегаться в разные стороны, но двоим из них не повезло: 32-летней Жюстин Кристин из Франции и 42-летней Ким Хеын из Южной Кореи.

Третий пострадавший турист с различными травмами госпитализирован в местную больницу. Гражданином какой страны он является, не уточняется.

Местные власти просят гостей острова быть предельно внимательными. В сезон дождей, который сейчас идет на Бали, деревья падают достаточно часто.