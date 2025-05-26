Ограбившие курьера в Москве оказали сопротивление при задержании

сегодня в 23:19

В Москве задержали банду, ограбившую курьера на Пресненском Валу

Сотрудники московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа задержали двух подозреваемых в нападении на курьера и хищении денег в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл у высотного здания на Пресненском Валу, где неизвестные избили мужчину и похитили его чемодан с наличными.

В ходе спецоперации с участием бойцов Росгвардии правоохранители вышли на след преступников 1993 и 1997 годов рождения. При задержании злоумышленники оказали сопротивление, что вынудило полицейских произвести предупредительные выстрелы вверх.

Следственным отделом уже возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж). В настоящее время оперативники устанавливают точный размер ущерба и разыскивают возможных сообщников банды.

По предварительным данным, похищенная сумма может исчисляться миллионами рублей.