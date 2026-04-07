Огнетушители не помогли: автобус полностью выгорел на 47 км МКАД

сегодня в 16:26

Во вторник днем на внутренней стороне МКАД в районе 47 км загорелся пассажирский автобус. В результате около места ЧП встала пробка, сообщает MSK1.ru .

Пожар попал на видео от очевидцев. На кадрах видно, как оранжевые языки пламени вырываются высоко в небо из-под заднего левого колеса, а из моторного отсека валит густой черный дым. Вокруг валяются использованные огнетушители.

Рядом с пылающим автобусом остановилась поливомоечная машина. Из запитанного от нее шланга пытаются сбить огонь. Как утверждают свидетели произошедшего, автобус выгорел полностью.

По данным МЧС, никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировали. Из-за случившегося на МКАД образовался 7-километровый затор.

