Огненное зарево вместо зимнего рассвета: под Кемеровом вспыхнул мощный пожар

Масштабный пожар разгорелся в деревне Сухая Речка под Кемеровом, превратив зимний рассвет в огненное зарево. Он представлял серьезную опасность для соседских домов, сообщает Сiбдепо .

По информации, опубликованной на сайте МЧС Кузбасса, тревожный сигнал поступил в 6:02 утра. Пресс-служба ведомства уточнила, что по прибытии первого подразделения наблюдалось открытое горение надворных построек и существовала угроза распространения огня на жилые дома.

Пламя угрожало жилому строению, бане, гаражу и автомобилю марки SsangYong. В результате пожара фасад дома получил повреждения на площади 25 квадратных метров, окна почернели. Гараж и баня были полностью лишились крыши и стен. Общая площадь ущерба составила 170 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации печи, сообщили в МЧС. С целью предотвращения подобных случаев в некоторых городах активизировалась работа по информированию населения о правилах безопасного использования дровяных печей в период низких температур.

Благодаря оперативным действиям пожарных служб, к 6:40 удалось локализовать распространение огня, а к 7:06 пожар был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 19 человек и 5 единиц техники.

