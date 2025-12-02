Огненная драма: по заказу начальника розыска Йошкар-Олы сгорела машина его жены

О неверности супруги мужчине стало известно случайно: она встречалась с коллегой около 6 месяцев в арендованной квартире. Подозреваемый воспользовался своим служебным положением и узнал данные о личности любовника, а затем задумал месть.

Он решил поджечь машину соперника в темное время суток, предварительно облив ее бензином. В качестве исполнителя полицейский выбрал знакомого из криминального мира, пообещав ему решить все проблемы с законом.

В результате судебное разбирательство признало обоих мужчин причастными к преднамеренному повреждению имущества. Главу уголовного розыска также обвинили в превышении служебных полномочий и склонении к совершению преступления.

Правоохранителю было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с сохранением звания майора. Его сообщник также получил условное наказание сроком на год.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.