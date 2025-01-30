Огнеборцы спасли женщину и ее питомца в ходе тушения пожара в Ленинском округе

Ранее работники 228-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы эвакуировали женщину и ее питомца в ходе тушения пожара в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник ПСЧ-228 Владимир Киршев рассказал, что днем в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о возгорании в двухэтажном частном доме, расположенном в поселке Битца.

«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы выяснили, что возгорание произошло на чердаке площадью 150 кв. меотров. Специалисты сформировали три звена газодымозащитной службы и приступили к ликвидации пожара. В ходе проведения разведки пожарные обнаружили на первом этаже взволнованную хозяйку дома, которая искала спрятавшуюся кошку. Огнеборцы вывели женщину в безопасное место, а также нашли и вынесли на улицу ее испуганного питомца. На тушение огня и защиту жилых помещений было подано 4 ручных пожарных ствола. Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов возгорание удалось ликвидировать и предотвратить распространение пламени с чердака на другие помещения дома и соседнее здание. К счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — заключил Владимир Киршев.

В ликвидации возгорания было задействовано более 30 человек и 7 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.