Огнеборцы спасли 6 человек при тушении пожара в многоэтажке в Можайском округе

Накануне работники 234-й и 308-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» при тушении пожара в квартире многоэтажного жилого дома спасли пять взрослых и одного несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел в Можайском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник ПСЧ-234 Алексей Химиков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» во втором часу дня обратились жители деревни Ивакино, которые увидели густой черный дым и пламя, вырывающееся из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного дома.

«На момент прибытия дежурных караулов по указанному адресу, квартира горела открытым пламенем на площади 20 кв. метров. В подъезде и прилегающих квартирах возникло сильное задымление, из-за чего жители верхних этажей не могли выйти на свежий воздух. Создав два звена газодымозащитной службы (ГДЗС), специалисты оперативно приступили к эвакуации людей и тушению возгорания. С помощью автолестницы работники противопожарно-спасательной службы спасли мужчину, который просил о помощи из окна 3 этажа. В это же время звенья ГДЗС вывели на улицу 4 жителей подъезда и одного несовершеннолетнего ребенка, надев на них спасательные устройства», — заключил Алексей Химиков.

Он добавил, что в течение часа огнеборцам удалось ликвидировать пожар, не дав огню распространиться на соседние квартиры. Никто из жителей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. При тушении возгорания было задействовано 13 человек и 4 единицы техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.