Огнеборцы Подмосковья эвакуировали 75 человек во время пожара в Чехове

В воскресенье, 9 декабря, пожарные 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Московской области потушили пожар в многоквартирном доме в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника Территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин рассказал, что пожарные эвакуировали 75 человек, в том числе 12 детей.

«Пожар произошел на четвертом этаже. Пожарные организовали звено газодымозащитной службы, эвакуировали жителей дома, а также провели разведку пожара. Обнаружив очаг возгорания, огнеборцы с помощью ручного пожарного ствола оперативно ликвидировали открытое горение», — сообщил Дмитрий Чебочкин.

Заместитель начальника территориального управления добавил, что в результате пожара пострадал один человек.

«Пострадавший был передан врачам скорой помощи для последующей госпитализации», — заключил Дмитрий Чебочкин.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.