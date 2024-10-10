Огнеборцы «Мособлпожспаса» помогали тушить пожар на вещевом рынке в Ногинске

9 октября работники 241, 242, 259 и 260 пожарно-спасательных частей территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в тушении пожара в здании центрального вещевого рынка в городе Ногинске Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Возгорание возникло в одном из угловых павильонов, после чего огонь стал распространяться по перекрытиям между торговыми павильонами. До приезда огнеборцев из горящего здания самостоятельно эвакуировались порядка 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг «№ 2», а его площадь составила 3 тыс. кв. метров.

Пожар, возникший днем около 15:33, специалистам удалось локализовать через два часа, а ликвидировали открытое горение ближе к 18:25. Полностью ликвидировать последствия пожара огнеборцы смогли только в 23:20.

Особенность данного пожара заключалась в том, что огонь распространялся по помещениям, в которых было много различных товаров: одежда, строительные и отделочные материалы, хозяйственная химия, краски и тому подобное. Горение всех этих предметов сопровождалось выделением большого количества едкого дыма, который накрыл центральную часть города Ногинска.

Из-за обильного задымления было даже ограничено движение по мосту через реку Клязьма, сформировались длинные автомобильные пробки. Однако благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был потушен. Пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано от ГКУ МО «Мособлпожспас» 16 человек личного состава и 6 единиц техники, а от Ногинского пожарно-спасательного гарнизона — 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.