Офицер пресс-центра Минобороны РФ Половодов погиб на СВО

Минобороны РФ сообщило о гибели офицера пресс-центра Евгения Половодова на СВО

Майор Евгений Половодов сопровождал съемочную группу «Вести Луганск» в районе Кременной и погиб в результате атаки ВСУ, сообщает Shot .

Офицер пресс-центра Минобороны РФ вместе с коллегами-журналистами попал под обстрел украинских военных. В результате атаки ВСУ Половодов получил несовместимые с жизнью травмы.

Съемочная группа «Вести Луганск» выжила, отделавшись контузией у корреспондента и осколочным ранением ноги оператора.

Евгения Половодова посмертно представили к награждению орденом Мужества. У 33-летнего офицера Минобороны РФ остались мать, жена и сын.

Ранее сообщалось, что умирающий боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке. Он признался в любви родителям и девушке, которая ждала его с фронта.