Офицер пресс-центра Минобороны РФ Половодов погиб на СВО
Фото - © Майор Евгений Половодов/Telegram-канал SHOT
Майор Евгений Половодов сопровождал съемочную группу «Вести Луганск» в районе Кременной и погиб в результате атаки ВСУ, сообщает Shot.
Офицер пресс-центра Минобороны РФ вместе с коллегами-журналистами попал под обстрел украинских военных. В результате атаки ВСУ Половодов получил несовместимые с жизнью травмы.
Съемочная группа «Вести Луганск» выжила, отделавшись контузией у корреспондента и осколочным ранением ноги оператора.
Евгения Половодова посмертно представили к награждению орденом Мужества. У 33-летнего офицера Минобороны РФ остались мать, жена и сын.
Ранее сообщалось, что умирающий боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке. Он признался в любви родителям и девушке, которая ждала его с фронта.