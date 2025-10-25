Один погибший и трое пострадавших в результате хлопка газа в жилом доме Сочи

сегодня в 04:21

Взрыв бытового газа в сочинской многоэтажке унес жизнь одного человека

В Сочи произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева, в результате которого погиб 70-летний мужчина и пострадали три человека, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По предварительным данным, хлопок произошел в квартире на четвертом этаже с последующим возгоранием на площади 15 квадратных метров.

Двое пострадавших — женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет — находятся в тяжелом состоянии в 4-й городской больнице, еще один мужчина 36 лет госпитализирован с ушибом бедра.

Из дома эвакуированы 70 жильцов, 18 человек размещены во временных пунктах размещения. На месте работают экстренные службы, устанавливаются причины происшествия.