Один погибший и трое пострадавших в результате хлопка газа в жилом доме Сочи
Взрыв бытового газа в сочинской многоэтажке унес жизнь одного человека
В Сочи произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева, в результате которого погиб 70-летний мужчина и пострадали три человека, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
По предварительным данным, хлопок произошел в квартире на четвертом этаже с последующим возгоранием на площади 15 квадратных метров.
Двое пострадавших — женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет — находятся в тяжелом состоянии в 4-й городской больнице, еще один мужчина 36 лет госпитализирован с ушибом бедра.
Из дома эвакуированы 70 жильцов, 18 человек размещены во временных пунктах размещения. На месте работают экстренные службы, устанавливаются причины происшествия.