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Один погиб, второй ранен: в Чечне неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии

В Чеченской Республике правоохранители ищут злоумышленников, которые выследили грузовик Росгвардии и расстреляли его, в результате происшествия один сотрудник погиб, второй ранен, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно грузовик, подвергшийся обстрелу 24 октября около 12:00 на трассе в станице Петропавловская Грозненского района. Пули изрешетили в том числе кабину ведомственного «Урала».

Предварительно известно, что нападавшие намеренно подкараулили грузовик Росгвардии, затем расстреляли его и скрылись с места преступления.

Смертельные травмы получил росгвардеец Дмитрий В., а его коллега госпитализирован. О состоянии пострадавшего сотрудника ведомства пока ничего не сообщается. Стрелков уже ищут.