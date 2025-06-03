Один лесной пожар произошел в Подмосковье за сутки

2 июня на территории Гослесфонда Московской области произошел 1 пожар: в Кудиновском участковом лесничестве (Ногинский филиал «Мособллеса») в 1 км от села Балобаново Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

При тушении возгорания были задействованы 28 человек личного состава лесопожарных формирований и 9 единиц техники.

Пожар был потушен в день выявления.

3 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском — IV класс.

4 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Виноградовском и Подольском — II класс, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Ногинском — IV класс.

5 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Ногинском — IV класс.

3 июня и в ближайшие дни температура будет плюс 19-23 градуса, ночью — плюс 7-14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны короткие дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный все-таки — это видеокамеры», — заявил Воробьев.