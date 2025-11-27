Один из осужденных по делу о теракте на Крымском мосту заявил о невиновности

Восемь человек, признанных виновными в совершении теракта на Крымском мосту в 2022 году, получили максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Позднее один из заключенных заявил о невиновности, отметив, что об этом можно судить в том числе по пройденным экспертизам с применением полиграфа, сообщает «Осторожно, новости» .

«Мы готовы всем журналистам говорить о себе открыто. Мы все, восемь человек, прошли полиграфы. Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. <…> Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — заявил после вынесения приговора 36-летний глава компании по грузоперевозкам из Санкт-Петербурга Олег Антипов.

Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, вынес приговор восьми обвиняемым, которые проходили по делу о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205) и нелегальном обороте оружия или взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). В числе осужденных — Артем и Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Тер-Тачанян. Последние двое также были обвинены в контрабанде взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Судебные заседания проводились в закрытом режиме. После первого заседания адвокат подсудимых заявил журналистам, что все восемь обвиняемых отрицают свою вину. Они утверждают, что были задействованы в перевозке полиэтиленовой пленки, однако считали, что доставляют обычный товар. Во время прений сторон государственный обвинитель потребовал для всех подсудимых пожизненного лишения свободы.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автомобильной полосе взорвался грузовик, перевозивший более 20 тонн взрывчатки, замаскированной в рулонах полиэтиленовой пленки. В результате взрыва погибли пятеро: водитель грузовика Махир Юсупов и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле поблизости.

