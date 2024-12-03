Один человек пострадал в ДТП с «Газелями» в Дмитровском городском округе

В результате столкновения двух грузовых автомобилей марки «Газель» пострадал один человек — он получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Столкновение двух автомобилей произошло в 14:30 на 91 км автодороги А-104. Одна из машина съехала в кювет, а вторая опрокинулась и загорелась.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как «Газель» лежит на боку. Весь ее кузов горит. От автомобиля идет черный дым. Рядом видна поврежденная автобусная остановка.

Полиция разбирается в деталях произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение затруднено, поэтому водителей попросили выбирать пути объезда.