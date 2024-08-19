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Один человек погиб в результате столкновения авто в Раменском округе

В Раменском городском округе в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель, находясь за рулем автомобиля Ford, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Lexus.

В результате один человек погиб. Еще четверо пострадали, среди них двое несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения. Их госпитализировали.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

В понедельник два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Раменском округе. Авария произошла на 137 км автодороги А-107.