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Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА по Энергодару

В Энергодаре во время атаки украинских беспилотников, предварительно, погиб один человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

Во вторник утром ВСУ беспилотниками наносят удары по городской инфраструктуре и территории рядом с Запорожской АЭС.

В результате произошедшего Энергодар остался без света, заявил Балицкий.

Он попросил горожан сохранять спокойствие и добраться до укрытий. Нельзя выходить на улицу, пока обстановка полностью не стабилизируется.

Глава региона отметил, что продолжают работать средства противовоздушной обороны.