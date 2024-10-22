Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА по Энергодару
В Энергодаре во время атаки украинских беспилотников, предварительно, погиб один человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Во вторник утром ВСУ беспилотниками наносят удары по городской инфраструктуре и территории рядом с Запорожской АЭС.
В результате произошедшего Энергодар остался без света, заявил Балицкий.
Он попросил горожан сохранять спокойствие и добраться до укрытий. Нельзя выходить на улицу, пока обстановка полностью не стабилизируется.
Глава региона отметил, что продолжают работать средства противовоздушной обороны.