Один человек погиб в массовом ДТП в Москве
Один человек погиб, двое ранены в массовом ДТП на МКАД в Москве
Один человек погиб, двое ранены в массовом ДТП на на внутренней стороне 69-го километра МКАД в Москве, пишут «Известия».
Как сообщает издание, такси на большой скорости врезалось в стоящий на проезжей части грузовик.
«От автомобиля ничего не осталось, внутри салона находились трое человек, водитель и двое пассажиров. Мужчину сжало между смятой иномаркой такси и грузовиком», — сказано в материале.
Утоняется, что из-за аварии на МКАД затруднено движение.