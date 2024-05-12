Один человек погиб в массовом ДТП в Москве

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Один человек погиб, двое ранены в массовом ДТП на МКАД в Москве

Один человек погиб, двое ранены в массовом ДТП на на внутренней стороне 69-го километра МКАД в Москве, пишут « Известия ».

Как сообщает издание, такси на большой скорости врезалось в стоящий на проезжей части грузовик.

«От автомобиля ничего не осталось, внутри салона находились трое человек, водитель и двое пассажиров. Мужчину сжало между смятой иномаркой такси и грузовиком», — сказано в материале.

Утоняется, что из-за аварии на МКАД затруднено движение.