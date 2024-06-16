Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве

На Варшавском шоссе около деревни Кресты в Новой Москве столкнулись несколько машин, в результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Водитель грузовика не держал необходимую дистанцию на дорогого поэтому врезался в легковой автомобиль Ford Mondeo, который от удара выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась еще с двумя машинами.

Погиб водитель Ford 1989 года рождения. Еще два человека пострадали.

Прокуратура ТиНАО контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты начатой процессуальной проверки.

Как уточнили в Госавтоинспекции Москвы, Ford Mondeo на встрече столкнулся с еще одним грузовиком и Lada Kalina. В дорожной аварии пострадали женщина-пассажир из Lada и водитель грузовика.