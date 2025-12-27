Один человек погиб в ДТП с автобусом Москва-Брест в Витебской области

На автодороге М1 «Брест — Минск — граница РФ» произошла смертельная дорожная авария с участием автобуса, ехавшего по маршруту Москва-Брест, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

ДТП произошло в 02:40 в субботу. 43-летний водитель автобуса, который ехал из Минска, предварительно, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.

В салоне во время аварии находились два водителя и 12 пассажиров. 53-летняя женщина погибла, шесть человек госпитализированы.

На месте трагедии работали сотрудники ГАИ, МЧС, врачи и следственно-оперативная группа.

