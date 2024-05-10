Один человек погиб при атаке ВСУ на нефтебазу в ЛНР

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Один человек погиб, шесть ранены при атаке ВСУ на нефтебазу в ЛНР

Один человек погиб, шесть ранены при атаке ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Один человек погиб, шесть человек — с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом», написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пожарные не допускают распространение огня на жилые дома после начавшегося пожара, уточнил он.

Информация уточняется.