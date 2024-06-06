Один человек погиб и трое пострадали при столкновении трех авто в Воскресенске Происшествия сегодня в 18:16 Фото - © Медиасток.рф

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воскресенске. Авария произошла 6 июня на 19 км автодороги «ММК-Чечевилово-МБК», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другими машинами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки примут решение в установленном законом порядке.