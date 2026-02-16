сегодня в 20:17

Один человек погиб, еще четверо пострадали при пожаре в Самаре

16 февраля на пульт диспетчера МЧС РФ в Самаре в 18:59 поступил сигнал о пожаре в многоэтажном жилом доме № 19 на улице Нагорной в Промышленном районе. По указанному адресу тут же выехали спасатели, в ходе их работы выяснилось, что один человек погиб, еще четверо пострадали, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Предварительно известно, что на месте происшествия полыхали две квартиры на первом этаже, площадь огня составляет 50 квадратных метров.

В ходе пожара один человек погиб, его личность устанавливается. Также медицинская помощь потребовалась еще четверым людям. До прибытия спасателей из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 10 жителей.

Для ликвидации огня задействовано 90 сотрудников и 31 единица специальной техники. От подразделений МЧС России — 60 человек и 20 единиц оборудования.

