Один человек из троих выжил после двух месяцев в Охотском море

Выжившего нашли на катамаране в Охотском море после двух месяцев дрейфа

Выжившего человека нашли на катамаране в Охотском море после двух месяцев дрейфа, его двое попутчиков погибли, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний сын одного из них на катамаране отправились в Охотское море. Позже они перестали выходить на связь.

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых», — сказано в сообщении ведомства.

В сообщении не уточнили, кто именно выжил.

Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.