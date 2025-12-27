Один альпинист погиб и двое пропали без вести в горах Казахстана

Один альпинист погиб, еще двое пропали без вести в горах Казахстана. Предварительно, туристов накрыло сошедшей лавиной, сообщает SHOT .

Группа из трех человек 24 декабря отправилась на Пик Тянь-Шань, расположенный в Алма-Атинской области Казахстана (другое его название — Пик Локомотив). В ночь на 26-е с ними пропала связь, поэтому родственники обратились в МЧС.

В итоге на высоте 3700 м обнаружили тело одного погибшего туриста, его уже спустили. Двух других еще ищут, предположительно, их могло унести лавиной.

Были ли среди альпинистов россияне, уточняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.