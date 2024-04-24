Одесса осталась без света после «прилетов»

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В районах Одессы пропало электричество после сообщений о взрывах

Столица Одесской области частично обесточена после взрывов и «прилетов» утром 24 апреля, сообщает «Царьград» со ссылкой на украинскую прессу. Примерно в 07:00 в южных регионах Украины также взвыла воздушная тревога.

В Сети появлялись сообщения о мощных взрывах в Одессе. После этого украинские СМИ писали, что в городе начало пропадать электричество.

Сирены воздушной тревоги срабатывали в том числе в Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Местные администрации пока официально не комментировали возможный ущерб, нанесенный в результате утренних взрывов, пишет издание.

Пользователи социальных сетей также публиковали фото, на которых, как утверждается, запечатлен вздымающийся над Одессой столб черного дыма.