Очевидцы делятся фотографиями: под Кемеровом частный самолет упал в реку

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали о том, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на реку Томь в Кузбассе, сообщает Сiбдепо .

9 августа частный самолет-амфибия под названием «Борей» во время полета был вынужден совершить экстренную посадку на воду. Посадка произошла в акватории реки Томь недалеко от деревни Мозжуха. Также это место находится недалеко от столицы Кузбасса в Кемеровском муниципальном районе.

На данный момент специалисты проводят анализ случившегося, чтобы установить точные причины. Известно, что к расследованию уже подключились сотрудники Кемеровской транспортной прокуратуры для проверки соблюдения норм авиационной безопасности.

В Сети уже начали распространяться фотографии с места происшествия, которые сделали случайные очевидцы. На этих снимках видно, как белый легкомоторный самолет находится наполовину в воде, на поверхности видны только хвост и крылья.