Очевидец рассказал о попытке спасти водителя после взрыва в Балашихе

Очевидец заявил, что прохожий пытался помочь водителю после взрыва автомобиля в Балашихе. Мужчина скончался на месте, сообщает RT .

В Балашихе после взрыва автомобиля погиб водитель. По словам очевидца, один из мужчин пытался вытащить пострадавшего из машины.

«Водителю пытался помочь какой-то мужчина, вытаскивал его. Но мне показалось, что водитель уже был мертв. Точно не скажу. Очень быстро приехали пожарные», — рассказал он RT.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля.

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