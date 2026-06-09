Очевидец рассказал о попытке спасти водителя после взрыва в Балашихе
Комментарий очевидца: автомобиль взорвался в Балашихе, водитель погиб на месте
Фото - © Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО
Очевидец заявил, что прохожий пытался помочь водителю после взрыва автомобиля в Балашихе. Мужчина скончался на месте, сообщает RT.
В Балашихе после взрыва автомобиля погиб водитель. По словам очевидца, один из мужчин пытался вытащить пострадавшего из машины.
«Водителю пытался помочь какой-то мужчина, вытаскивал его. Но мне показалось, что водитель уже был мертв. Точно не скажу. Очень быстро приехали пожарные», — рассказал он RT.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля.
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