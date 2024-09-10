Очевидец рассказал о мощном взрыве в Коломне после атаки украинских БПЛА

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Житель Коломны рассказал о сильном взрыве при атаке украинских БПЛА

Мощный взрыв прогремел в Коломне Московской области 10 сентября в результате ночной атаки украинских беспилотников. Подробнее о случившемся рассказал местный житель, пишет 360.ru .

По словам мужчины, его разбудил сильный взрыв, произошедший недалеко от его дома.

«Взрыв, как мне показалось, был приличный и прогремел где-то рядом», — рассказал горожанин.

В результате атаки также сработали сигнализации припаркованных во дворе автомобилей. Всего за ночь силы противовоздушной обороны Подмосковья уничтожили 20 украинских дронов.

Как докладывали в Минобороны РФ, по одному беспилотнику ВСУ было сбито на подлете к Москве, Люберцах и Коломне, еще два — в Домодедове и Раменском.