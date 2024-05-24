Очевидец рассказал, кем были погибшие при ударе ВСУ по Крыму

«Известия»: погибшие при ударе ВСУ по Крыму шли со стройки

Погибшие в Симферопольском районе Крыма во время ракетной атаки со стороны киевских боевиков работали строителями, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова очевидца.

«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — рассказал он.

Ранее украинские военные атаковали территорию полуострова. СМИ сообщают, что были использованы британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow. Зафиксировано порядка 16 снарядов.

В результате удара погибли два человека. Также был поражен пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты.