Очередное тело извлекли из-под завалов дома в Белгороде

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Спасатели вытащили очередное тело погибшего при обрушении дома в Белгороде, сообщили в МЧС.

«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — сказано в публикации.

Целый подъезд многоквартирного дома обрушился в результате удара киевских боевиков. На месте продолжают работать спасатели.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Меры, по его словам, чтобы враги понесли заслуженное наказание, уже предпринимаются.