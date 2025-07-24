Очень вкусно, спасибо: дагестанец без оплаты ел устрицы из аквариума в Москве

В одном из ресторанов на улице Петровке в столице задержали пьяного дебошира, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

В ходе патрулирования росгвардейцы получили сигнал с одного из охраняемых объектов. На месте администратор ресторана рассказал, что один из посетителей — пьяный мужчина — ведет себя агрессивно.

Дебошир нецензурно выражался, без разрешения брал устрицы из аквариума ресторана и демонстративно их ел, при этом отказываясь оплачивать. Затем злоумышленник покинул ресторан, но вскоре его задержали.

Нарушителем оказался 38-летний уроженец Дербента. Для разбирательства его доставили в отделение полиции.